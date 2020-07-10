فحوصات طبية ناجحة لرئيس الوزراء البحريني

أعلنت البحرين، الجمعة، إجراء رئيس الوزراء، الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، فحوصات طبية تكللت بالنجاح.

ووفق وكالة الأنباء البحرينية فإن "الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة أجرى فحوصات طبية معتادة تكللت بحمدالله بالتوفيق والنجاح".

ويرأس الأمير خليفة بن سلمان الحكومة لقرابة نصف قرن منذ استقلال بلاده في أغسطس/آب 1971 وحتى اليوم، وسبقها بنحو عقدين بتوليه مناصب عديدة، بدأها في أوائل خمسينيات القرن الماضي بالعمل في ديوان والده الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة (عاهل البحرين 1942 - 1961).

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وتدرج في المناصب وصولا إلى منصب رئيس الوزراء في عهد أخيه الأكبر الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة (عاهل البحرين 1961- 1999)، وهو المنصب الذي ظل يحتفظ به في عهد العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة حتى اليوم.

قرابة 7 عقود هي تاريخ الرجل في خدمة وطنه، نجحت البحرين خلالها في وضع منهج متوازن للتنمية الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، وأصبحت مركزاً اقتصادياً وصناعياً وعاصمة مالية تجذب الكثير من المؤسسات العالمية والعديد من البنوك الدولية.

وشهدت خلال تلك الفترة نهضة تنموية وتحديثا وتطورا ونماءً ومتواصلا.. تلك المسيرة التنموية الشاملة والنهضة التي تشهدها البحرين أضحت متلازمة بشكل وثيق مع مسيرة الأمير خليفة بن سلمان، ومراحل ارتقائه سلم المسؤوليات.

ولد الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة في 24 نوفمبر/تشرين الثاني عام 1935. وبعد عامين وبضعة أشهر من مولد أخيه الأكبر الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة (عاهل البحرين 1961- 1999). ونشأ الشقيقان في رعاية والدهما الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة (حاكم البحرين 1942 - 1961).