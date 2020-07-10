محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد مسعد: أعلنت وزارة الموار المائية والري، انتهاء محادثات سد النهضة لليوم السابع على التوالي، في حضور الوزراء من الدول الثلاث وممثلي الدول والمراقبين، والتي تهدف إلى التباحث حول اتفاق ملء وتشغيل سد النهضة. جاءت خريطة المفوضات كالتالي: ـ اجتماع الجمعة 10 يوليو عقد للجان الفنية والقانونية مره أخرى. Advertisements ـ السبت 11 يوليو اجتماعات لكل دولة على حده مع المراقبين. ـ الأحد 12 يوليو اجتماعات لوزراء الدول الثلاث. ـ 13 يوليو تقديم التقرير النهائي لجنوب إفريقيا.​

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالمواعيد.. خريطة الجولة المقبلة لمفاوضات سد النهضة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.