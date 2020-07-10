كوريا الجنوبية تسجل 45 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - سول - (أ ش أ):

تجاوز عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا المستجد اليوم الجمعة عتبة الـ40 في كوريا الجنوبية وسط استمرار انتشار كورونا في سول وضواحيها وكوانج جو ودايجون.

وأعلنت السلطات الصحية الكورية الجنوبية اليوم الجمعة تسجيل 45 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا مما يرفع حصيلة الإصابات إلى 13338 حالة، وفقا لوكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.

وبحسب طرق العدوى بفيروس كورونا، كانت 23 حالة قادمة من الخارج بزيادة حالة واحدة من حالات الإصابة المحلية البالغة 22 حالة.

من ناحية أخرى، تم الإبلاغ عن حالة وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا خلال يوم أمس لتصل حصيلة الوفيات إلى 288 حالة.

وارتفع عدد حالات الشفاء بمقدار 46 حالة ليصل إلى 12065 حالة، بينما انخفض عدد المصابين الخاضعين للعلاج بمقدار شخصين إلى 985 شخصا.

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