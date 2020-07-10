مقررة أممية خاصة تدين اغتيال القيادي الإيراني قاسيم سليماني بطائرة أمريكية مسيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - جنيف - (د ب أ):

انتقدت أجنيس كالامار مقررة الأمم المتحدة الخاصة بالإعدام خارج نطاق القضاء، بشدة مقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني في غارة أمريكية بطائرة بدون طيار، وذلك في تقرير لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة صدر يوم الخميس.

وقالت كالامار في جنيف إن العالم لا يمكن أن يسمح لهذه القضية بأن تصبح سابقة خطيرة.

وكتبت كالامار في تقريرها عن الطائرات المسيرة المسلحة:" إن القتل المستهدف للجنرال سليماني في يناير 2020 هو أول حادث معروف تتذرع فيه دولة بالدفاع عن النفس كمبرر لهجوم ضد ممثل دولة، في أراضي دولة أخرى، مما يعني التورط في حظر استخدام القوة المنصوص عليه في المادة 2 (4) من ميثاق الأمم المتحدة".

وأضافت كالامار إن الحكومات الأخرى يمكن أن تستخدم الإجراءات الأمريكية كذريعة لتطبيق الاستراتيجيات الأمريكية المستخدمة فى " الحرب على الإرهاب " فى العلاقات بين الدول .

وانتقد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو التقرير ووصفه بأنه "زائف".

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وقال بومبيو في تغريدة نُشرت في وقت متأخر يوم الخميس "نرفض التقرير الزائف للمقررة الخاصة للأمم المتحدة بشأن عمليات القتل المستهدف باستخدام طائرات مسلحة بدون طيار في قضية الجنرال الإيراني قاسم سليماني".

وأضاف أن "الولايات المتحدة كانت تتعامل بشفافية فيما يتعلق بأساس القانون الدولي لشن الغارات وستعمل دائما لحماية أمريكا".

ووفقا للتقرير، تمتلك 102 دولة أخرى طائرات بدون طيار، منها 40 دولة تمتلك طائرات مسلحة أو هي في طور شرائها.

وقد استخدمت عدة دول بالفعل طائرات بدون طيار، أحيانا لعمليات القتل المستهدف، ومن بينها إسرائيل والعراق وإيران وبريطانيا والولايات المتحدة وتركيا، من بين دول أخرى، وفقا للتقرير.