شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تسجل تراجعا في عدد الإصابات بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل
ووفقا لبيان صادر عن لجنة الصحة الوطنية، فإن جميع الإصابات الأربع الجديدة هي لأشخاص قادمين من الخارج.
كما أبلغت الصين عن ثلاثة مرضى جدد بدون أعراض مقارنة مع ست حالات من هذا القبيل في اليوم السابق.
كانت هذه تفاصيل خبر الصين تسجل تراجعا في عدد الإصابات بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.