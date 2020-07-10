شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تسجل تراجعا في عدد الإصابات بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

قالت السلطات الصحية اليوم الجمعة إن الصين أبلغت عن أربع حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البر الرئيسي في التاسع من يوليو انخفاضا عن تسع حالات في اليوم السابق.

ووفقا لبيان صادر عن لجنة الصحة الوطنية، فإن جميع الإصابات الأربع الجديدة هي لأشخاص قادمين من الخارج.

كما أبلغت الصين عن ثلاثة مرضى جدد بدون أعراض مقارنة مع ست حالات من هذا القبيل في اليوم السابق.