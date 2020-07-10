شكرا لقرائتكم خبر عن خارجية أسبانيا: نسعي لرعاية حل الأزمة اليمنية والان مع التفاصيل

الجمعة 10 يوليه 2020 صورة أرشيفية كشفت وزيرة خارجية إسبانيا، أرانشا غونزاليس،عن بذل بلادها جهود لرعاية وتبني نقاش يفضي لحل الأزمة اليمنية.

وعبرت في تصريحات صحفية، منذ قليل، عن دعم بلادها دعوة الأمين العام للأمم المتحدة لوقف النزاعات في اليمن وكل أنحاء العالم.

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