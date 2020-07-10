عاجل..  سماع دوي انفجار غربي العاصمة طهران

الجمعة 10 يوليه 2020

صورة أرشيفية

نقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية نقلا عن تقارير على الإنترنت أن دوي انفجار سمع، صباح الجمعة (بالتوقيت المحلي) غربي العاصمة طهران.

ولم تقدم إذاعة جمهورية إيران الإسلامية (IRIB) أي معلومات إضافية حول سبب الانفجار أو الخسائر المحتملة، بحسب "رويترز".

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وقالت وكالة "مهر" للأنباء إن رواد مواقع التواصل أبلغوا عن سماع صوت في منطقتي القرمدرة والقدس، غربي العاصمة طهران.

يذكر أن إيران تعيش منذ أيام، أوقات عصيبة بعد سلسلة انفجارات غامضة ضربت البلاد، فقد وقع انفجار ضخم، يوم الثلاثاء، في شركة "سباهان برش" بمنطقة كهريزك جنوب العاصمة الإيرانية طهران. وقال أمين بابائي، حاكم قضاء كهريزك الواقع على المشارف الجنوبية للعاصمة الإيرانية طهران، في تصريحات صحفية، إن "سبب الانفجار الذي أدى إلى مقتل شخصين وإصابة ثلاثة، هو الإهمال في ملء كبسولات الأوكسجين في منطقة باقر شهر".

وكان انفجار وقع السبت الماضي في محطة "مدحج زرغان" للغاز بمدينة الأهواز جنوبي غرب إيران، سبقه انفجار وحريق في المركز الطبي "سينا أطهر" وأدى إلى مصرع 19 شخصا وإصابة 14 آخرين، تلاه انفجار في مبنى تابع لمحظة نظنز النووية".

وكان رئيس منظمة الدفاع المدني الإيراني، غلام رضا جلالي، أعلن أن "طهران لا تستبعد عملا تخريبيا من قبل مجموعات المعارضة أو هجوما سيبرانيا من قبل أمريكا، وراء عدة أحداث وقعت مؤخرا في إيران".