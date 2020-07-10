عاجل.. إصابة رئيسة بوليفيا بفيروس كورونا

الجمعة 10 يوليه 2020

صورة أرشيفية

أعلنت رئيسة بوليفيا، جانيني آنييس، الخميس، أنه ثبتت إصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

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وقالت في تغريدة إنها في حالة "جيدة" وتواصل العمل وهي في العزل. وأضافت "معا سنتجاوز ذلك".

وجاء التأكيد بعد أسبوع من إعلان وزيرة الصحة، ماريا إيدي روكا، إصابتها بفيروس كورونا.

وسجلت بوليفيا التي يسكنها أكثر من 11.5 مليون نسمة أكثر من 42 ألف حالة إصابة مؤكدة بالمرض و1500 وفاة، وهي واحدة من أكثر الدول تضررا في العالم من حيث نسبة الوفيات من الإصابات.