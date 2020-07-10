ضبط مخالفين لقرار حظر صيد السلاحف بساحل درغم

الجمعة 10 يوليه 2020

صورة أرشيفية

عثرت قوات خفر السواحل في حضرموت، مساء الخميس، على لحوم سلاحف مذبوحة في حيازة شخصين في ساحل درغم بمديرية الريدة وقصيعر.

وأعلنت اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، لقرار منع صيد وذبح السلاحف، حفاظا عليها من الانقراض.