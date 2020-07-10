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شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط مخالفين لقرار حظر صيد السلاحف بساحل درغم والان مع التفاصيل
الجمعة 10 يوليه 2020
صورة أرشيفية
عثرت قوات خفر السواحل في حضرموت، مساء الخميس، على لحوم سلاحف مذبوحة في حيازة شخصين في ساحل درغم بمديرية الريدة وقصيعر.
وأعلنت اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، لقرار منع صيد وذبح السلاحف، حفاظا عليها من الانقراض.
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