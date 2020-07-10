شكرا لقرائتكم خبر عن المكسيك تسجل 7280 إصابة بكورونا و730 وفاة والان نبدء بالتفاصيل

أظهرت بيانات وزارة الصحة المكسيكية اليوم أن المكسيك سجلت أعلى عدد من حالات الإصابة اليومية بفيروس كورونا بعدما رصدت 7280 حالة يوم أمس الخميس، ليصل إجمالي حالات الإصابة إلى 282283.

كما سجلت أيضا 730 وفاة ليصل العدد الإجمالي للمتوفين إلى 33526.