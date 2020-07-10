شكرا لقرائتكم خبر عن لليوم الثالث على التوالي.. ارتفاع حصيلة الإصابات اليومية في أمريكا والان نبدء بالتفاصيل

سجلت الولايات المتحدة أكثر من 56300 حالة إصابة بفيروس كورونا يوم أمس الخميس، وهو ثالث يوم على التوالي تسجل فيه واشنطن أكثر من 55 ألف حالة.

وفي الوقت الذي سجلت فيه ولايتا فلوريدا وتكساس أعدادا قياسية من المصابين، تبددت الآمال في إعادة فتح الاقتصاد وتراجعت الأسهم الأمريكية بنسبة 1 في المئة في الوقت الذي يخشى فيه المسؤولون من أن إجراءات العزل تؤثر على قطاع الأعمال.