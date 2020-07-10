شكرا لقرائتكم خبر عن رغم تفشي كورونا.. بدء التصويت في الانتخابات البرلمانية بسنغافورة والان نبدء بالتفاصيل

توجه السنغافوريون وهم يرتدون الكمامات إلى صناديق الاقتراع في الثامنة من صباح اليوم الجمعة بالتوقيت المحلي (0000 بتوقيت جرينتش) للادلاء بأصواتهم في انتخابات برلمانية مبكرة تُجرى فيما تتعامل البلاد مع المئات من حالات الاصابة اليومية الجديدة بفيروس كورونا المستجد.

وبعد حملة قصيرة لم يُسمح فيها بالتجمعات الانتخابية العامة بسبب الفيروس، تقاس درجة حرارة الناخبين كما يرتدون قفازات تستخدم لمرة واحدة قبل دخول كبائن التصويت للاختيار من بين 192 مرشحًا يمثلون 11 حزبًا سياسيًا للفوز بـ 93 مقعدًا.

وأكدت وزارة الصحة يوم الخميس إصابة 125 حالة جديدة بفيروس كورونا ليصل العدد الإجمالي إلى 45423 حالة.