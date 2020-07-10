شكرا لقرائتكم خبر عن تونس تعلن خلوها تماما من «كوفيد-19» والان نبدء بالتفاصيل

أعلن وزير الصحة التونسي عبد اللطيف المكي، خلو تونس تمامًا من الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وخاصة المناطق السياحية. وأضاف الوزير التونسي خلال مؤتمر صحفي مشترك اليوم مع وزير السياحة والصناعات التقليدية محمد علي التومي، أنه تم إجراء 3 آلاف تحليل مخبري" بي سي ار" باعتماد عينة عشوائية استهدفت 3 آلاف شخص من جزيرة جربة بوصفها أولى المناطق الموبوءة، تبين أن جل العينات المأخوذة سلبية ولم تسجل أية إصابة بالفيروس. وأفاد أن نتائج هذه التحاليل تؤكد السيطرة على العدوى المحلية، ونقاوة جربة ومن خلالها كل التراب التونسي من الفيروس.

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