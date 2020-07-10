انطلاق انتخابات البرلمان بسنغافورة وسط تفشي كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - توجه السنغافوريون وهم يرتدون الكمامات إلى صناديق الاقتراع في الثامنة من صباح الجمعة بالتوقيت المحلي (00:00 بتوقيت جرينتش)، للإدلاء بأصواتهم في انتخابات برلمانية مبكرة تُجرى فيما تتعامل البلاد مع المئات من حالات الإصابة اليومية الجديدة بفيروس كورونا المستجد.



وكانت حملة قصيرة انعقدت لم يُسمح فيها بالتجمعات الانتخابية العامة بسبب الفيروس، فيما تقاس درجة حرارة الناخبين كما يرتدون قفازات تستخدم لمرة واحدة قبل دخول كبائن التصويت للاختيار من بين 192 مرشحًا يمثلون 11 حزبًا سياسيًا للفوز بـ 93 مقعدًا.

وناشدت أحزاب المعارضة الناخبين بعدم تقديم "شيك على بياض" لحزب العمل الشعبي الحاكم، الذي حصل على 83 مقعدًا في انتخابات عام 2015 وفاز بنسبة 60% على الأقل من التصويت الشعبي في كل انتخابات جرت منذ استقلال سنغافورة عام 1965.

ويقود حزب العمل الشعبي الحاكم لي هسين لونج، رئيس الوزراء منذ عام 2004 وابن لي كوان يو، أحد أشهر السياسيين في آسيا خلال أواخر القرن العشرين، وقاد سنغافورة نحو الازدهار.





لكن نتائج اليوم ستتم مراقبتها في الغالب لمتابعة هامش النصر لحزب العمل الشعبي، حيث أثار مرشحوه مرارًا وتكرارًا الحاجة إلى حكومة "قوية" للتعامل مع جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأكدت وزارة الصحة، الخميس، إصابة 125 حالة جديدة بفيروس كورونا ليصل العدد الإجمالي إلى 45423 حالة.

Advertisements





وقال رئيس الوزراء في بيان نهائي قبل التصويت: "لقد تضرر اقتصادنا بشدة، على الرغم من أنه لايزال أمامنا مواجهة التأثير الاقتصادي الكامل لتفشي المرض".

ودعا لي الناخبين إلى "ليس فقط انتخاب حزب العمل الشعبي مرة أخرى لتشكيل الحكومة. ولكن أيضًا منحه تفويضًا قويًا".





يشارإلى أن حوالي 2.65 مليون شخص لديهم حق التصويت قبل إغلاق الاقتراع في الساعة 8 مساءً، مع توقع إعلان النتائج بعد ذلك بحوالي 3 ساعات.



