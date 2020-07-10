"الحضور بالجسد".. محكمة كولومبية تمنع اجتماع الكونجرس عبر الانترنت

الخليج 365الجمعة 2020/7/10 06:10 ص بتوقيت أبوظبي
منعت المحكمة الدستورية الكولومبية، الخميس، الكونجرس من عقد جلسات عن بعد عبر الانترنت خلال جائحة فيروس كورونا.
وأصدرت المحكمة أمرا بأن يجتمع أعضاء مجلس الشيوخ ومجلس النواب بـ"الحضور الجسدي" مع مراعاة معايير السلامة.
وأفادت وسائل الإعلام المحلية أن المحكمة ألغت مرسومًا رئاسيًا يعود لأواخر مارس/ آذار، والذي بعد اعتماده بدأ الكونجرس في عقد جلسات عن بعد عبر الإنترنت في منتصف أبريل/نيسان.
وقالت المحكمة إن هذه الممارسة غير دستورية وأمرت الكونجرس باستئناف الجلسات العادية في 20 يوليو/ تموز، بحسب إذاعتي أر سي إن و كاراكول.
ولا يلغي الحكم التشريعات التي تم اعتمادها خلال الجلسات المنعقدة عبر الإنترنت.
ورحب العديد من أعضاء الكونجرس بعودة الجلسات العادية.
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