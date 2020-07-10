القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تلقى الكونجرس الأمريكي، الخميس، إخطارا بإمكانية بيع 105 مقاتلات من طراز إف-35 لليابان بتكلفة تقديرية تبلغ 23.11 مليار دولار.
وأحالت وكالة التعاون الأمني الدفاعي الأمريكية الإخطار بعد أن وافقت وزارة الخارجية الأمريكية على البيع المحتمل.
وقالت وكالة التعاون الأمني الدفاعي الأمريكية إن "اليابان طلبت 63 طائرة من طراز إف-35 إيه و42 طائرة من طراز إف-35بي، إلى جانب 110 من محركات برات وويتني إف 135".
وقالت وكالة التعاون الأمني الدفاعي الأمريكية: "من الضروري للمصلحة الوطنية للولايات المتحدة مساعدة اليابان في تطوير والحفاظ على قدرة دفاع عن النفس قوية وفعالة".
وأضافت أن البيع المقترح "لن يغير من التوازن العسكري الأساسي في المنطقة".
وستضع الاتفاقية اليابان من بين أكبر المستخدمين الأجانب لطائرة إف-35.
كانت هذه تفاصيل خبر واشنطن توافق على بيع 105 مقاتلات "إف-35" لليابان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.