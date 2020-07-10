بايدن يلعب على أوتار الطبقة المتوسطة.. سأوفر 5 ملايين وظيفة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تعهد المرشح الديمقراطي المفترض لانتخابات الرئاسة الأمريكية جو بايدن، الخميس، بتوفير وظائف مدفوعة الأجر لنحو 5 ملايين شخص في خضم جائحة فيروس كورونا المستجد.



وقُرب بلدة سكرانتون التي أمضى طفولته فيها بشمال شرق بنسلفانيا، قال بايدن: "سينصب تركيزي على الأُسر الكادحة.. أُسر الطبقة الوسطى التي أنحدر منها هنا في سكرانتون، لا طبقة المستثمرين الأثرياء.. ليسوا هم من يحتاجني، بل الأُسر الكادحة".

وأكد أنه "سينفق 700 مليار دولار على المنتجات أمريكية الصنع والأبحاث الصناعية، لخلق هذه الوظائف.

ووعد نائب الرئيس السابق بتطبيقها مقترحات للتعافي الاقتصادي ستتكلف تريليونات الدولارات إذا فاز على الرئيس الجمهوري دونالد ترامب في انتخابات الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني.

ودفع المرشح الديمقراطي المفترض بخطة "اشترِ أمريكيًا" الاقتصادية، والتي قال إنها تهدف إلى تعزيز التصنيع المحلي والاستثمار الحكومي في البنية التحتية والتكنولوجيا الجديدة، في خطاب سياسي استهدف قاعدة للطبقة العاملة والمتوسطة.

ويأتي الخطاب، تحت شعار "إعادة البناء بشكل أفضل"، في الوقت الذي يصعد فيه نائب الرئيس السابق حملته، مع بقاء أقل من أربعة أشهر على موعد انتخابات الرئاسة الأمريكية 2020، حتى مع احتدام جائحة فيروس كورونا.

وتمثل السياسات تحديًا للرئيس الحالي دونالد ترامب، الذي سعى منذ فترة طويلة لتعريف نفسه على أنه قائد يعيد الوظائف إلى الولايات المتحدة.

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ويكابد الاقتصاد الأمريكي إغلاقات متكررة من جراء تفشي فيروس كورونا، بينما صرف 32.9 مليون شخص شيكات إعانة البطالة في الأسبوع الثالث من يونيو/حزيران، حسبما أظهرته بيانات وزارة العمل اليوم.

وكانت حملة المرشح الديمقراطي للانتخابات الرئاسية الأمريكية تمكنت، من جمع 141 مليون دولار في يونيو/حزيران الجاري، في أعلى تبرعات شهرية على الإطلاق.

تفوقٌ يُرصد للشهر الثاني على التوالي وللربع الثاني من عام 2020، ما يؤكد الحماسة القوية للمنافس الديمقراطي على مقعد البيت الأبيض.

وهذا الرقم هو أكثر بـ10 ملايين دولار عما جمعه الرئيس الجمهوري دونالد ترامب واللجنة الوطنية لحزبه.

وشكّل الربع الثاني من العام الجاري، نقطة قياسية للحملتين، إذ جمع بايدن 282,1 مليون دولار مقابل 266 مليون لترامب، الفترة ما بين أبريل/نيسان ويوني/حزيران.

وفي بيان لها، قالت مديرة حملة بايدن جين أومالي ديلون، إن هذه التبرعات "تظهر تزايد الحماسة لدى القاعدة الشعبية لانتخاب مرشحنا".

في هذه الأثناء، ذكرت حملة ترامب أنها جمعت 295 مليون دولار.