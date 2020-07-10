وسائل إعلام إيرانية: دوي انفجار غربي العاصمة طهران المزيد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - دوى انفجار هائل غرب العاصمة الإيرانية طهران، الجمعة، ولم تعلن أي جهة معلومات إضافية عن أسبابه أو الضحايا.

وذكرت وكالة هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية، نقلا عن تقارير على الإنترنت، أن "دوي انفجار سمع في غرب العاصمة طهران يوم الجمعة".

ولم تقدم الهيئة أي معلومات إضافية عن سبب الانفجار ولم تذكر إن كان هناك ضحايا.

وأفاد شهود عيان عبر مواقع التواصل الاجتماعي بحدوث انفجارات متعددة في منطقتي شهراك غرب وجارمداره بالعاصمة الإيرانية.

وقيل إن صوت أحد التفجيرات كان "مرتفعا للغاية" وأدى إلى انقطاع التيار الكهربائي.

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وكانت إيران اهتزت، الثلاثاء الماضي، على وقع انفجار جديد خلف قتيلين في العاصمة طهران، لتتوالى سلسلة انفجارات غامضة تشهدها البلد الذي يطور برنامجا نوويا سريا وآخر باليستي.

وقال أمين بابايي، رئيس بلدة كهريزك إن انفجارا وقع في منطقة باقر شهر جنوبي العاصمة طهران، وأدى إلى مقتل شخصين على الأقل وإصابة 3 بجروح.

وأوضح أن الانفجار وقع بمبنى مصنع سباهان برش فجر الثلاثاء.

وقال مسؤول محلي، بحسب رويترز إن "خطأ بشريا تسبب في انفجار بأحد المصانع... قُتل شخصان وأصيب ثلاثة آخرون".

وخلال الأيام الماضية شهدت إيران انفجارات وحرائق غامضة أثارت تساؤلات بشأن ما إذا كانت ناتجة عن تجارب في منشآت سرية أم عمل من الخارج موجه لقدرات البلد الذي تعتبره دولا غربية عقبة في طريق استقرار الشرق الأوسط.