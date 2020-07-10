رئيسة بوليفيا تعلن إصابتها بفيروس كورونا المزيد

أعلنت رئيسة بوليفيا جانيني آنييس، الخميس، ثبوت إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

وقالت في تغريدة عبر "تويتر": إنها في حالة "جيدة" وتواصل العمل وهي في العزل، مضيفة: "معا سنتجاوز ذلك".

وجاء التأكيد بعد أسبوع من إعلان وزيرة الصحة ماريا إيدي روكا إصابتها بفيروس كورونا.

وأضافت في تسجيل فيديو: "سأكون في الحجر الصحّي لمدة 14 يوماً ثم سأخضع لفحص آخر. أشعر بأننّي على ما يرام".

وسجلت بوليفيا التي يسكنها أكثر من 11.5 مليون نسمة أكثر من 42 ألف حالة إصابة مؤكدة بالمرض و1500 وفاة.

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وتعد واحدة من أكثر الدول تضررا في العالم من حيث نسبة الوفيات من الإصابات.

وتعمل السلطات المحلية في بوليفيا على حفر مقابر جماعية في جبانات لاستقبال موجة جديدة من ضحايا مرض "كوفيد-19"، مما أشاع قلقاً بين البوليفيين مع تفشي فيروس كورونا عبر البلاد.

وأثار هذا الوضع قلق السكان المحليين الذين يخافون من احتمال أن تؤدي تلك المقابر الجماعية إلى إصابات جديدة في الأحياء المحيطة بالمدافن.

وكانت المحكمة الانتخابية العليا في بوليفيا أكدت إجراء الانتخابات الرئاسية في 6 سبتمبر/أيلول المقبل، وفيما تعقد الجولة الثانية المحتملة في 18 أكتوبر/تشرين الأول وذلك وفق منشور للمحكمة السبت.

وتعتزم المحكمة ضمان إجراء الانتخابات مع اتخاذ التدابير المناسبة لحماية الصحة العامة في ظل انتشار وباء كورونا في هذا البلد الذي يشهد أزمة سياسية منذ نهاية عام 2019.

وكانت الرئيسة البوليفية الموقتة جانين آنييز قد صادقت، على قانون ينصّ على إجراء الانتخابات الرئاسية في 6 سبتمبر، محذّرة في الوقت نفسه من مخاطر الاقتراع في خضمّ وباء كوفيد-19.