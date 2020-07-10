انطلاق التصويت في انتخابات سنغافورة وسط تفشي فيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - سنغافورة - (د ب أ):

توجه السنغافوريون وهم يرتدون الكمامات إلى صناديق الاقتراع في الثامنة من صباح اليوم الجمعة بالتوقيت المحلي (0000 بتوقيت جرينتش) للإدلاء بأصواتهم في انتخابات برلمانية مبكرة تُجرى فيما تتعامل البلاد مع المئات من حالات الإصابة اليومية الجديدة بفيروس كورونا المستجد.

وبعد حملة قصيرة لم يُسمح فيها بالتجمعات الانتخابية العامة بسبب الفيروس، تقاس درجة حرارة الناخبين كما يرتدون قفازات تستخدم لمرة واحدة قبل دخول كبائن التصويت للاختيار من بين 192 مرشحًا يمثلون 11 حزبًا سياسيًا للفوز بـ 93 مقعدًا.

وناشدت أحزاب المعارضة الناخبين بعدم تقديم "شيك على بياض" لحزب العمل الشعبي الحاكم، الذي حصل على 83 مقعدًا في انتخابات عام 2015 وفاز بنسبة 60 بالمئة على الأقل من التصويت الشعبي في كل انتخابات جرت منذ استقلال سنغافورة عام 1965.

ويقود حزب العمل الشعبي الحاكم لي هسين لونج، رئيس الوزراء منذ عام 2004 وابن لي كوان يو، أحد أشهر السياسيين في آسيا خلال أواخر القرن العشرين، وهو استبدادي قاد سنغافورة نحو الازدهار.

لكن نتائج اليوم ستتم مراقبتها في الغالب لمتابعة هامش النصر لحزب العمل الشعبي، حيث أثار مرشحوه مرارًا وتكرارًا الحاجة إلى حكومة "قوية" للتعامل مع جائحة فيروس كورونا المستجد.

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وأكدت وزارة الصحة يوم الخميس اصابة 125 حالة جديدة بفيروس كورونا ليصل العدد الإجمالي إلى 45423 حالة.

وقال رئيس الوزراء في بيان نهائي قبل التصويت "لقد تضرر اقتصادنا بشدة، على الرغم من أنه لايزال أمامنا مواجهة التأثير الاقتصادي الكامل لتفشي المرض".

ودعا لي الناخبين إلى "ليس فقط إنتخاب حزب العمل الشعبي مرة اخرى لتشكيل الحكومة. ولكن أيضًا منحه تفويضًا قويًا."

يشارإلى أن حوالي 2.65 مليون شخص لديهم حق التصويت قبل إغلاق الاقتراع في الساعة 8 مساءً، مع توقع اعلان النتائج بعد ذلك بحوالي ثلاث ساعات.