إحباط تهريب 60 طن سكر مدعم في السواق السوداء بالبدرشين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: أحبط ضباط مباحث البدرشين تنسيقا مع مديرية التموين بالجيزة، مخطط سائق جرار محمل بأطنان من السكر المدعم لبيعه في السواق السوداء. وردت معلومات إلى مفتشي التموين بمكتب البدرشين باعتزام سائق جرار بنقل كمية من السكر التموينية لأحد تجار السوق السوداء. وجرى تشكيل لجنة تأكدت من صحة المعلومة. وتبين أن السائق بدل خط سيره بدلا من شركة السكر بالحوامدية متجهاً إلى فرع الجملة بقرية مزغونة إلى جراج خاص بنزلة الشوبك. وتنسيقا مع قسم شرطة البدرشين، أمكن ضبط الجرار أثناء تفريغ الحمولة "60 طن سكر مدعم" بمخزن خاص. وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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