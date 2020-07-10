شكرا لقرائتكم خبر عن البرازيل: أكثر من 42 ألف إصابة بكورونا خلال يوم واحد والان نبدء بالتفاصيل

ذكرت وزارة الصحة البرازيلية أنها سجلت 42619 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الساعات الأربع والعشرين الماضية و1220 وفاة. ووفقا لبيانات الوزارة بلغ إجمالي عدد المصابين بالفيروس في البرازيل أكثر من 1.7 مليون شخص منذ ظهور الوباء بينما وصل عدد الوفيات إلى 69184 شخصا.

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