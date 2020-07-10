شكرا لقرائتكم خبر عن رئيسة بوليفيا تعلن إصابتها بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

قالت رئيسة بوليفيا جانيني آنييس إنه ثبتت إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

وقالت في تغريدة إنها في حالة "جيدة" وتواصل العمل وهي في العزل. وأضافت "معا سنتجاوز ذلك".

وجاء التأكيد بعد أسبوع من إعلان وزيرة الصحة ماريا إيدي روكا إصابتها بفيروس كورونا.

وسجلت بوليفيا التي يسكنها أكثر من 11.5 مليون نسمة أكثر من 42 ألف حالة إصابة مؤكدة بالمرض و1500 وفاة، وهي واحدة من أكثر الدول تضررا في العالم من حيث نسبة الوفيات من الإصابات.