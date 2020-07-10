شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار صحة الرئيس البرازيلي بعد ثبوت إصابته بكورونا والان نبدء بالتفاصيل
وذكر المكتب في بيان "الرئيس الذي ثبتت إصابته بمرض كوفيد-19 بحالة طيبة ولا يعاني من مضاعفات".
وأضاف البيان "هو بصحة جيدة ويخضع للمتابعة بشكل منتظم من قبل الفريق الطبي بالرئاسة".
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