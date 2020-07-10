شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار صحة الرئيس البرازيلي بعد ثبوت إصابته بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

قال المكتب الصحفي للرئيس البرازيلي جايير بولسونارو اليوم الخميس إن الرئيس في حالة صحية جيدة بعد اكتشاف إصابته بفيروس كورونا وذكر المكتب في بيان "الرئيس الذي ثبتت إصابته بمرض كوفيد-19 بحالة طيبة ولا يعاني من مضاعفات". وأضاف البيان "هو بصحة جيدة ويخضع للمتابعة بشكل منتظم من قبل الفريق الطبي بالرئاسة".

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