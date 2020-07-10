أول تحرك رسمي.. التحفظ على 7 طائرات ورقية بكورنيش الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية - محمد عامر:

شن حي الجمرك حملة مكبرة على طريق كورنيش الإسكندرية لمنع استخدام الطائرات الورقية، وذلك لما تمثله من خطورة داهمة على سلامة المواطنين.

وقال رئيس حي الجمرك،محمود بريك، إن الحملة أسفرت عن التحفظ على 7 طائرات ورقية، وذلك تنفيذًا لقرار المحافظ رقم 496 لسنة 2020.

وكان المحافظ اللواء محمد الشريف أصدر، أمس، قرارًا بحظر استخدام الطائرات الورقية على طريق الكورنيش، وذلك حفاظًا على سلامة المواطنين، لتسببها في وقوع العديد من الحوادث.

وكلف المحافظ مسؤولي الإدارة المركزية للسياحة والمصايف والأحياء بتوقيع غرامة مالية لا تقل عن 300 جنيه ولا تزيد عن 1000 جنيه على المخالف أو على الولي الطبيعي لمستخدمها حال عدم تجاوزه الـ 18 عامًا. ​