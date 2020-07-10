محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية - محمد عامر:
شن حي الجمرك حملة مكبرة على طريق كورنيش الإسكندرية لمنع استخدام الطائرات الورقية، وذلك لما تمثله من خطورة داهمة على سلامة المواطنين.
وقال رئيس حي الجمرك،محمود بريك، إن الحملة أسفرت عن التحفظ على 7 طائرات ورقية، وذلك تنفيذًا لقرار المحافظ رقم 496 لسنة 2020.
وكان المحافظ اللواء محمد الشريف أصدر، أمس، قرارًا بحظر استخدام الطائرات الورقية على طريق الكورنيش، وذلك حفاظًا على سلامة المواطنين، لتسببها في وقوع العديد من الحوادث.
وكلف المحافظ مسؤولي الإدارة المركزية للسياحة والمصايف والأحياء بتوقيع غرامة مالية لا تقل عن 300 جنيه ولا تزيد عن 1000 جنيه على المخالف أو على الولي الطبيعي لمستخدمها حال عدم تجاوزه الـ 18 عامًا.
كانت هذه تفاصيل خبر أول تحرك رسمي.. التحفظ على 7 طائرات ورقية بكورنيش الإسكندرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.