كوريا الشمالية: عقد قمة مع ترامب ستكون مفيدة لواشنطن فقط

محمد اسماعيل - القاهرة - بيونج يانج - (أ ش أ):

صرحت النائبة الأولى لرئيس اللجنة المركزية لحزب العمال بكوريا الشمالية وشقيقة الزعيم الكوري كيم جونغ أون بأن إجراء قمة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ستكون مفيدة لواشنطن فقط.

وأضافت أن الباب مفتوح لمزيد من المحادثات، مبينة في الوقت ذاته أن إجراء قمة أخرى مع واشنطن قد لا تعقد هذا العام.. حسبما أفادت قناة " روسيا اليوم" الخميس.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد قال إنه مستعد لعقد قمة أخرى مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، جاء ذلك على الرغم من إعلان بيونج يانج المتكرر بأنها لا تنوي إجراء محادثات مع الولايات المتحدة.

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