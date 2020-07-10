خبير المناعة الأمريكي يصف كورونا بأنه "أسوأ كابوس"

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (د ب أ):

وصف أنتوني ستيفن فوتشي مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية وخبير المناعة الأمريكي وعضو فريق عمل البيت الأبيض لفيروس كورونا، جائحة الفيروس بأنها "أسوأ كابوس" لخبراء الصحة نظرا لسهولة انتقاله بين البشر.

وقال فوتشي اليوم الخميس في لقاء مع وسائل الإعلام إن قدرة العدوى التي يظهرها الفيروس "ملفتة في الواقع".

ونظرا للارتفاع الحاد في أعداد العدوى الجديدة في جنوب وغرب الولايات المتحدة نصح فاوتشي الولايات المتضررة بوقف تخفيف عمليات الإغلاق التي اعتزمت إجراءها.

وأضاف فوتشي أن الولايات المتحدة لم تنجح منذ ذروة الجائحة في مارس الماضي في تقليل أعداد المصابين الجدد بالعدوى يوميا عن 20 ألف شخص، ومع ذلك خففت ولايات الجنوب القيود المفروضة على الاقتصاد، مؤكدا بالقول: "علينا أن نسلك سلوكا أفضل من ذلك".

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