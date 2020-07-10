إصابة رئيسة بوليفيا بفيروس كورونا

أعلنت رئيسة بوليفيا، جانينى آنييس، مساء أمس الخميس، أنه ثبتت إصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19". وقالت فى تغريدة إنها فى حالة "جيدة" وتواصل العمل وهى فى العزل. وأضافت "معا سنتجاوز ذلك". العزل. وأضافت "معا سنتجاوز ذلك". Advertisements وجاء التأكيد بعد أسبوع من إعلان وزيرة الصحة فى بوليفيا، ماريا إيدى روكا، إصابتها بفيروس كورونا. بفيروس كورونا. وسجلت بوليفيا التى يسكنها أكثر من 11.5 مليون نسمة أكثر من 42 ألف حالة إصابة مؤكدة بالمرض و1500 وفاة، وهى واحدة من أكثر الدول تضررا فى العالم من حيث نسبة الوفيات من الإصابات.

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