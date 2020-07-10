السديس : خادم الحرمين يؤكد بشكل حثيث ضرورة تأمين حجاج بيت الله

أعلن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الأستاذ الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس عن تدشين خطة موسم حج عام 1441 هــ لاستقبال قاصدي المسجد الحرام في ظل ما تمر به بلادنا المباركة من تبعات جائحة (كوفيد19).

وبين الرئيس العام أن الرئاسة عكفت خلال الفترة الماضية على دراسة جميع الخيارات والخطط الميدانية والاستباقية بالتنسيق والتعاون مع عدد من الجهات الحكومية المعنية لاتخاذ

الإجراءات وآليات تحقيق الأهداف المحددة خلال حج هذا العام والتيسير على ضيوف الرحمن لأداء مناسكهم بكل طمأنينة ويسر.

وأشار إلى أن الرئاسة أولت كامل طاقاتها البشرية وخبراتها العملية والعلمية بالتعاون مع الجهات ذات الاختصاص في إدارة الحشود والكثافة البشرية، ووضع أعلى الإجراءات الاحترازية والوقائية والإرشادية والتوجيهية لضمان سير وسلاسة خطتها لهذا العام.

وأشاد الرئيس بجهود القيادة الرشيدة وموافقتها السامية المباركة على أداء فريضة الحج منوهاً بأن القيادة تؤكد بشكل حثيث على أهمية توفير كافة الخدمات والاحتياجات لقاصدي البيت العتيق.

كما نوه أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود متفانين ومستمرين على نهج المؤسس الملك عبد العزيز آل سعود في العناية بكل ما يخدم الإسلام والمسلمين من عمارة الحرمين الشريفين والعناية بهما، وتأكيدهم المستمر سلامتهم وأهمية أداء مناسكهم في أجواء راحة وطمأنينة.