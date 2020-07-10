وفيات كورونا في الولايات المتحدة تتجاوز 135 ألف حالة

تجاوزت حصيلة الوفيات بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة، اليوم الخميس، حاجز 135 ألف حالة.

وسجلت في الولايات المتحدة حتى الآن، حسب معطيات موقع "Worldometers" للإحصائيات، 3193938 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، بينها 135414 وفاة، ما يعادل 4.24% من الحصيلة الإجمالية للحالات، و1408153 شفاء، أي 44.09%، وفقًا

لموقع روسيا اليوم.

من جانبها، ذكرت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها في إحصائية جديدة نشرتها اليوم وتعكس البيانات التي تم جمعها حتى الساعة 20:00 بتوقيت غرينيتش لـ8 يوليو، أن حصيلة الإصابات بلغت حتى ذلك الحين 3047671 حالة،

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بينها 132056 وفاة.

وأفادت المراكز الأمريكية بأن الارتفاع اليومي للإصابات وصل إلى 64771، في ارتفاع كبير مقارنة مع الإحصائيات السابقة، حيث سجلت في بيانات 7 يوليو 50304 حالات.

وذكرت أن عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس ارتفع بواقع 991 حالة، مقابل 932 في الإحصائية الخاصة بمساء 7 يوليو.

وتعتبر الولايات المتحدة الدولة الأولى عالميا من حيث حصيلة الوفيات والإصابات بفيروس كورونا المستجد.