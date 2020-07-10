العراق يرفع قيود السفر عن مواطنيه شرط الالتزام عند العودة بالحجر المنزلي 14 يوما

ذكرت سكاى نيوز عربية في خبر عاجل لها ان العراق رفع قيود السفر عن مواطنيه شرط الالتزام عند العودة بالحجر المنزلي 14 يوما.
أعلنت وزارة الصحة فى العراق، اليوم الخميس عن تسجيل 103
وأوضحت وزارة الصحة العراقية وفق بيان نشرته على "فيس بوك"، أن مجموع الاصابات بفيروس كورونا ارتفع إلى 69612 حالة، وفيما تم تسجيل 39502 حالة شفاء من الفيروس، ووصل أعداد الوفيات إلى 2882.
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