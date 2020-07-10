العراق يرفع قيود السفر عن مواطنيه شرط الالتزام عند العودة بالحجر المنزلي 14 يوما

ذكرت سكاى نيوز عربية في خبر عاجل لها ان العراق رفع قيود السفر عن مواطنيه شرط الالتزام عند العودة بالحجر المنزلي 14 يوما.

أعلنت وزارة الصحة فى العراق، اليوم الخميس عن تسجيل 103

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وفيات و2170 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، موضحة أنه تم فحص 11809 نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق 649036.

وأوضحت وزارة الصحة العراقية وفق بيان نشرته على "فيس بوك"، أن مجموع الاصابات بفيروس كورونا ارتفع إلى 69612 حالة، وفيما تم تسجيل 39502 حالة شفاء من الفيروس، ووصل أعداد الوفيات إلى 2882.