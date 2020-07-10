الأمين العام لحلف الناتو يجتمع مع رئيس وزراء سلوفينيا

التقى الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرج، اليوم الخميس، مع رئيس وزراء سلوفينيا يانيز جانشا في مقر حلف الناتو بالعاصمة البلجيكية بروكسل.

وناقش الجانبان خلال اللقاء استجابة حلف الناتو لوباء كوفيد-19 والتقاسم العادل للأعباء بين الحلفاء ومهمات وعمليات حلف الناتو، وفقا لما جاء على الموقع الإلكتروني لحلف الناتو.

وأكد ستولتنبرج أن استعدادات الناتو لموجة ثانية محتملة من وباء كوفيد-19 تسير

على الطريق الصحيح بخطة عملية ومخزون من المعدات الطبية والمزيد من التمويل.

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ووجه الأمين العام لحلف الناتو الشكر لدولة سلوفينيا على تضامنها مع حلفاء الناتو وشركائهم الآخرين خلال الأزمة الراهنة الناجمة عن الجائحة، بما في ذلك إرسال الإمدادات الطبية إلى مقدونيا الشمالية والبوسنة والهرسك.

كما شكر ستولتنبرج رئيس وزراء سلوفينيا

على إسهامات بلاده المستمرة في حلف الناتو، ومن بينها القوات السلوفينية التي تعمل في مهمة حفظ السلام في كوسوفو وفي مجموعة الناتو متعددة الجنسيات في لاتفيا.

وناقش الجانبان أهمية الاستثمار في الدفاع، وقال ستولتنبرج "إن التحديات الأمنية التي واجهناها قبل تفشي الوباء لم تنته، لذا يجب على دولنا الاستمرار في الاستثمار في جيوشها للحفاظ على قوتها، وأنا أعتمد على سلوفينيا لمواصلة زيادة الإنفاق الدفاعي وتنفيذ خططها، نتفق جميعا على أن ذلك سيساعد في الحفاظ على قوة تحالفنا".