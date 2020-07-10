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قبرص تؤكد أن إدراج واشنطن لها في برنامج عسكري لن يؤثر على العلاقات مع موسكو وبكين

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أكد الرئيس القبرصي نيكوس اناستاسياديس اليوم الخميس أن علاقات بلاده الممتازة مع روسيا والصين لن تتأثر بقرار واشنطن بإدراج قبرص في برنامجها للتعليم والتدريب العسكري.

 

ورداً على سؤال صحفي على هامش وضع حجر الأساس لمحطة استقبال الغاز المسال في منطقة ليماسول، أعرب أناستاسياديس (حسبما نقلت وكالة الأنباء القبرصية "سي إن

إيه" على موقعها الالكتروني) عن ارتياحه لقرار الحكومة الأمريكية وطمأن جميع المعنيين بأن "العلاقات الممتازة التي تتمتع بها قبرص مع روسيا والصين لن تتأثر".

 

وأضاف أناستاسياديس:" أن دولة صغيرة مثل قبرص تسعى دوماً إلى أفضل العلاقات الممكنة مع جميع الأعضاء

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الدائمين في مجلس الأمن الدولي".

 

جدير بالذكر أن الكونجرس الأمريكي أنهى العام الماضي حظرا على الأسلحة استمر لعقود على جزيرة قبرص التي تحتل تركيا الثلث الشمالي منها.وقال وزير الخارجية مايك بومبيو إن وزارة الخارجية ستمول التدريب العسكري لقبرص كجزء من "علاقتنا الأمنية الآخذة في التوسع".

 

وسيكون التعاون جزءًا من برنامج التعليم والتدريب العسكري الدولي الأمريكي، الذي يدرب الضباط الأجانب ويسعى إلى زيادة التعاون مع القوات الأمريكية.

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