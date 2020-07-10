اخبار العالم

النظام السوري مطالب بالكشف عن مخزونه من الأسلحة الكيماوية

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements
دعت منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، النظام السوري إلى الكشف عن مخزونه الحالي من الأسلحة الكيماوية وكذلك منشآت إنتاجه وغيرها من المرافق ذات الصلة.

جاء ذلك عقب اجتماع للمجلس التنفيذي للمنظمة في لاهاي لبحث حيازة سورية الأسلحة الكيماوية واستخدامها.

وذكرت المنظمة في بيان أنه بناءً على تقرير عرضه فريق تحقيق تابع للمنظمة فقد تبين "وجود أسباب معقولة للاعتقاد" بأن النظام السوري "استخدم الأسلحة الكيماوية" في بلدة اللطامنة بمحافظة حماة السورية في مارس 2017م.

وأعربت في البيان عن قلق المنظمة البالغ إزاء استخدام الأسلحة الكيماوية فضلاً عن عدم تدمير سورية ترسانتها الكيماوية ومنشآت إنتاجها.

وطالبت المنظمة دمشق "بوقف استخدام" جميع الأسلحة الكيماوية والكشف خلال 90 يوماً عن المنشآت التي أنتجت فيها وخزنت تلك الأسلحة في الهجمات المسجلة أيام 24 و25 و30 مارس 2017م.

كما جدد المجلس التنفيذي للمنظمة التأكيد على ضرورة محاسبة المسؤولين عن استخدام الأسلحة الكيماوية.


Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر النظام السوري مطالب بالكشف عن مخزونه من الأسلحة الكيماوية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا