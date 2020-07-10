النظام السوري مطالب بالكشف عن مخزونه من الأسلحة الكيماوية

جاء ذلك عقب اجتماع للمجلس التنفيذي للمنظمة في لاهاي لبحث حيازة سورية الأسلحة الكيماوية واستخدامها.
وذكرت المنظمة في بيان أنه بناءً على تقرير عرضه فريق تحقيق تابع للمنظمة فقد تبين "وجود أسباب معقولة للاعتقاد" بأن النظام السوري "استخدم الأسلحة الكيماوية" في بلدة اللطامنة بمحافظة حماة السورية في مارس 2017م.
وأعربت في البيان عن قلق المنظمة البالغ إزاء استخدام الأسلحة الكيماوية فضلاً عن عدم تدمير سورية ترسانتها الكيماوية ومنشآت إنتاجها.
وطالبت المنظمة دمشق "بوقف استخدام" جميع الأسلحة الكيماوية والكشف خلال 90 يوماً عن المنشآت التي أنتجت فيها وخزنت تلك الأسلحة في الهجمات المسجلة أيام 24 و25 و30 مارس 2017م.
كما جدد المجلس التنفيذي للمنظمة التأكيد على ضرورة محاسبة المسؤولين عن استخدام الأسلحة الكيماوية.
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