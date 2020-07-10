أجرى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، اتصالاً هاتفياً اليوم، بفخامة رئيس جمهورية البرازيل الاتحادية جايير ميسياس بولسونارو. واطمأن ولي العهد خلال الاتصال، على صحة فخامته، متمنياً له دوام الصحة والعافية. فيما عبر الرئيس البرازيلي عن شكره لولي العهد على مشاعره النبيلة.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عاجل-ولي العهد يجري اتصالاً هاتفياً بالرئيس البرازيلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.