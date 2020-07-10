استقالة 6 وزراء من الحكومة السودانية وإعفاء وزير الصحة

أجرى رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبدالله حمدوك، اليوم، تعديلات على طاقم الحكومة الانتقالية في اجتماع طارئ.

وقدّم الوزراء استقالاتهم من مواقعهم لإتاحة الفرصة لإعادة تشكيل الحكومة، وقبِل رئيس الوزراء استقالة كلّ من: وزيرة الخارجية أسماء محمد عبدالله، ووزير المالية والتخطيط الاقتصادي الدكتور إبراهيم البدوي، ووزير الطاقة والتعدين المهندس عادل علي إبراهيم، ووزير الزراعة والموارد الطبيعية المهندس عيسى عثمان شريف، ووزير النقل والبُنى التحتية المهندس هاشم طاهر شيخ طه، ووزير الثروة الحيوانية الدكتور علم الدين عبدالله آبشر. وأصدر رئيس الوزراء قراراً بإقالة وزير الصحة الدكتور أكرم علي التوم بعد رفضه تقديم استقالته.

وكلف رئيس الوزراء الآتية أسماؤهم بتصريف أعمال الوزارات إلى حين تعيين الوزراء الجدد، وهم: عمر إسماعيل قمر الدين لوزارة الخارجية، والدكتورة هبة أحمد علي لوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، والمهندس خيري عبدالرحمن لوزارة الطاقة والتعدين، والدكتور عبدالقادر تركاوي لوزارة الزراعة والموارد الطبيعية، والمهندس هاشم ابنعوف لوزارة البُنى التحتية والنقل، والدكتور عادل فرح إدريس لوزارة الثروة الحيوانية، والدكتورة سارة عبدالعظيم حسنين لوزارة الصحة.