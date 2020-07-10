كتب هاني نصر العربي في الجمعة 10 يوليو 2020 01:23 صباحاً - انت الان تقراء خبر بعد الوفاة أمادو جون.. الحزب الحاكم في ساحل العاج يبحث ترشيح واتارا للرئاسة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الأمين التنفيذي للحزب الحاكم في ساحل العاج، يوم الخميس، إن الحزب لم يستبعد اختيار الرئيس الحسن واتارا مرشحا لانتخابات الرئاسة التي تُجرى في أكتوبر.

وجاء هذا القرار بعد الوفاة المفاجئة لمرشح الحزب المقرر رئيس الوزراء أمادو جون كوليبالي.

Advertisements

وصرح الأمين التنفيذي أداما بيكتوغو للصحفيين بأن واتارا اختار جون كوليبالي مرشحا للحزب في مارس غير أن قراره عدم الترشح يجب إعادة تقييمه في أعقاب وفاة الأخير، وأفاد بيكتوجو بأن جميع الخيارات مطروحة على الطاولة.

وتوفي رئيس وزراء ساحل العاج أمادو جون كوليبالي يوم الأربعاء عن سن 61 عاما، إثر توعك صحته خلال اجتماع أسبوعي لمجلس الوزراء.