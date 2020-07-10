كتب هاني نصر العربي في الجمعة 10 يوليو 2020 01:23 صباحاً - انت الان تقراء خبر تفاصيل فضيحة جديدة لقطر تكشف تضليل وفبركة "الجزيرة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نشرت وسائل الإعلام الماليزية تفاصيل فضيحة جديدة لدويلة قطر، تكشف عن تضليل وفبركة قناة "الجزيرة" القطرية.

وأثار الفيلم الوثائقي الذي بثته قناة "الجزيرة" الأسبوع الماضي، انتقادات فورية على شبكة الإنترنت، بينما وصف عدة مسؤولين التقرير بأنه غير دقيق ومضلل وغير نزيه.

وطالب وزير الدفاع إسماعيل صبري يعقوب "القناة القطرية" بالاعتذار للماليزيين، وقال: إن "اتهامات العنصرية والتمييز ضد المهاجرين، الذين لا يحملون وثائق غير حقيقية".

وقال المفتش العام للشرطة عبد الحميد بدور للصحفيين: إن "الشرطة ستستدعي طاقم العمل بالجزيرة في إطار تحقيق بشأن عدة شكاوى مقدمة ضد الفيلم الوثائقي".