كتب هاني نصر العربي في الجمعة 10 يوليو 2020 01:23 صباحاً - انت الان تقراء خبر واشنطن: سنستخدم كل الأدوات الممكنة لتمديد حظر السلاح على إيران والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعهدت كيلي كرافت، المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، اليوم الخميس، أنه سيتم استخدام كل الأدوات الممكنه لتمديد حظر السلاح على إيران.

وقالت المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة إن الهجوم على شركة أرامكو السعودية دليل على سلوك إيران المزعزع للاستقرار وأن المجتمع الدولي يتفهم مخاطر السماح لإيران بامتلاك الأسلحة على أمن منطقة الشرق الأوسط والعالم.

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وحذرت من تبعات عدم تمديد حظر الأسلحة المفروض على إيران، قائلة: "ستتمكن من نقلها إلى وكلائها في العراق وسوريا واليمن".

وفجر 14 سبتمبر 2019، تعرض معملان تابعان لأرامكو لهجوم إرهابي، وأعلنت الداخلية السعودية السيطرة على حريقين اندلعا في معملين للنفط بمحافظة بقيق وهجرة خريص، نتيجة استهدافهما بطائرات دون طيار.

وقوبل الهجوم بموجة استنكار وإدانات عربية ودولية واسعة النطاق، كما عقد مجلس الأمن الدولي جلسة لمناقشة الحادث، فيما أكدت واشنطن وقوف طهران وراء الحادث الإرهابي، مشددة على ضرورة العمل والتنسيق مع الحلفاء للتصدي للدور الإيراني في زعزعة استقرار المنطقة.