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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر البنتاغون: لا توجد أدلة استخبارية تؤكد تواطؤ روسيا وطالبان لقتل جنودنا في أفغانستان والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 9 يوليه 2020
الخليج 365 - متابعات
أكد الجنرال الأمريكي مارك ميلي، اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة لا تمتلك معلومات استخبارية تؤكد توجيه روسيا لمقاتلي طالبان في أفغانستان، بقتل الجنود الأمريكيين أو دفع مكافآت لهم مقابل ذلك.
وبحسب وكالة "رويترز"، جاءت تصريحات رئيس هيئة الأركان المشتركة، أمام الكونغرس، بعد طلب إحاطة "سري ومنفصل" من المشرعين حول معلومات استخبارية مفادها أن "روسيا ربما دفعت أموالًا لطالبان لقتل القوات الأمريكية".
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