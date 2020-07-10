عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 9 يوليه 2020

متابعات_ الخليج 365

نشرت وسائل الإعلام الماليزية تفاصيل فضيحة جديدة لقطر، تكشف تضليل وفبركة قناة الجزيرة القطرية.



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وأثار الفيلم الوثائقي الذي بثته قناة الجزيرة في الأسبوع الماضي انتقادات فورية على الإنترنت، بينما وصف عدة مسؤولين التقرير بأنه غير دقيق ومضلل وغير نزيه.

وطالب وزير الدفاع إسماعيل صبري يعقوب القناة القطرية بالاعتذار للماليزيين، وقال إن اتهامات العنصرية والتمييز ضد المهاجرين الذين لا يحملون وثائق غير حقيقية.

وقال المفتش العام للشرطة عبد الحميد بدور للصحفيين إن الشرطة ستستدعي طاقم العمل بالجزيرة في إطار تحقيق بشأن عدة شكاوى مقدمة ضد الفيلم الوثائقي.