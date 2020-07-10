شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الحكومة الماليزية تستدعي السفير القطري بسبب ما نشرته الجزيرة المضللة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - كشفت مصادر أن الحكومة الماليزية استدعت السفير القطري في كوالالمبور، فهد كافود، على خلفية الفيلم الوثائقي الذي بثته قناة الجزيرة بشأن وضع المهاجرين غير الشرعيين في ماليزيا .



وقال المصادر إن الحكومة الماليزية استدعت السفير القطري في ماليزيا بسبب ما بثته الجزيرة وستعيد النظر في العلاقة التي تربط البلدين. ووصفت المصادر الجزيرة بإنها شبكة إعلامية متحيزة تضع إهتمام قطر على كل شيء .

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