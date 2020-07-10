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الشرطة الماليزية تطالب قناة الجزيرة بالاعتذار بسبب التضليل والأخبار الكاذبة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 9 يوليه 2020

قالت الشرطة الماليزية، الثلاثاء، إنها ستستدعي صحافيين من قناة "الجزيرة" الإخبارية لاستجوابهم بشأن فيلم وثائقي عن اعتقال مهاجرين غير شرعيين لا يحملون وثائق، وهو الفيلم الذي وصفته السلطات بأنه محاولة لتشويه صورة ماليزيا.

 

ويجيء الاعتقال على ضوء تردي العلاقة مع قطر منذ استقالة رئيس الوزراء السابق محمد مهاتير.

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يُذكر أن علاقة قطر باتت أقل مستوى منذ تولى رئاسة الحكومة محيي الدين ياسين في مارس الماضي، وترافقت مع زيادة الغضب تجاه الأجانب واللاجئين المتهمين بنشر فيروس وإرهاق موارد الدولة.

 

وطالب وزير الدفاع إسماعيل صبري يعقوب، هذا الأسبوع، القناة القطرية بالاعتذار للماليزيين، وقال أحد المعلقين في وسائل التواصل الاجتماعي إن "الجزيرة" تتحدث عن وضع العمالة غير الشرعية في ماليزيا، وهي لا تتحدث عن معاناة العمال الشرعيين في بناء المنشآت الذين يعانون من الإهمال ويعيشون منذ أشهر بدون دفع مستحقاتهم.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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