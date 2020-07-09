وزارة أمزازي تنفي إلغاء الدورة الإستدراكية وتغيير “عتبة النجاح”

نفت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي – قطاع التربية الوطنية كل الأخبار التي يتم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص إلغاء الدورة الاستدراكية لامتحان البكالوريا وإعادة النظر في “عتبة النجاح”.

وقالت الوزارة في بين حقيقة، اليوم الخميس، أن جميع الأخبار التي تم تداولها بخصوص إلغاء الدورة الاستدراكية غير صحيحة وعارية من الصحة، ووجب التأكد منها قبل تداولها على منصات مواقع التواصل الاجتماعي.

وأشارت الوزارة إلى أنها تنفي الوزارة نفيا قاطعا مايتم تداوله بهذا الخصوص فإنها تجدد التأكيد على أن أي قرار يمس هذا الامتحان يتم الاعلان عنه من خلال بلاغات رسمية للوزارة تنشر على بوابتها الرسمية وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي.