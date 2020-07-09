قصر الثقافة والفنون في طنجة.. تعرف على أهم مرافقه وأنشطته – فيديو

تستعد مدينة طنجة لافتتاح قصر الثقافة والفنون، الذي يشكل فضاء فنيا ضخما، يقدم الإضافة إلى المشهد الثقافي في مدينة طنجة، خصوصا، والمغرب بصفة عامة.

ولتقريب جمهور “اليوم24″ من المشروع، الذي يرتقب أن يرى النور في الأيام المقبلة، صرح مدير قصر الفنون لطنجة، رشيد أمحجور أن المكان الثقافي الفني الضخم يضم قاعة عرض كبرى، إضافة إلى قاعات أصغر حجما، ومرافق للتكوين، ومختلف الأنشطة، وهو ما سيكون له تأثير إيجابي كبير مستقبلا.

وأشار أمحجور إلى أن قصر الفنون واحد من بين مشاريع طنجة الكبرى، التي حظيت برعاية ملكية، وهو حاليا في مرحلة إنهاء الأشغال فيه، ومن ضمنها التنظيف، وبعد الروتوشات، في انتظار تدشينه، وافتتاحه الرسمي.

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وأكد مدير قصر الفنو، أن إدارته تعمل على التفاوض من أجل توقيع شراكات مع جهات فرنسية، وكندية، وأمريكية، وبرتغالية، إلى جانب الأنشطة المبرمجة على المستويات المحلية، والجهوية، والوطنية.