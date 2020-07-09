العدد 3238 – 10 يوليوز 

بعد انفجار الوضع الوبائي بالمدينة.. جمعية تصبير السمك بآسفي: مصانع التصبير ليست بؤرا وبائية وأغلب التحاليل كانت سلبية وزارة أمزازي تنفي إلغاء الدورة الإستدراكية وتغيير “عتبة النجاح” حريق يأتي على 17 هكتارا من غابة أوريكا ورياح “الشرقي” تصعب السيطرة عليه

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