قناة الجزيرة تثير غضب الإعلام الماليزي ومطالبات بإعادة النظر بالعلاقة مع قطر

الخميس 9 يوليه 2020

اثار الفيلم الوثائقي الذي بثته قناة الجزيرة حول وضع المهاجري غير الشرعيين في ماليزيا، غضب الإعلام الماليزي الذي وصفته بـ"الخيانة القطرية" .



وطالبت وسائل الإعلام الماليزية، من الحكومة بإعادة النظر بالعلاقة التي تربطها مع قطر التي تدعي الصداقة في حين تنال وسائل إعلامها من ماليزيا .

ونشرت وسائل الإعلام الماليزية، تصريحات لوزير الصحة الدكتور أدهم بابا ينفي المزاعم والإدعاءات التي تضمنها الفيلم حول تمييز السلطات الماليزية ضد المهاجرين غير الموثقين .. مؤكداً أنها غير صحيحة .

وقال "إن الإجراءات المتخذة للكشف عن كوفيد 19 تم تطبيقها على الجميع بغض النظر عما إذا كانوا مواطنين أم لا" .

Advertisements

وقال الوزير الأول إسماعيل صبري يعقوب إن الفيلم الوثائقي لقناة الجزيرة كان خبيثًا وحمل ادعاءات كاذبة عن احتجاز غير قانوني مزعوم للمهاجرين غير الشرعيين في المناطق الخاضعة لأمر مراقبة الحركة المعزز(EMCO) ، مشيرًا إلى أن نفس الشيء تم تطبيق القيود المفروضة على الحركة وفحص Covid-19 الذي دفعته الحكومة خلال EMCO على كل من السكان المحليين والأجانب على حد سواء.

وشرعت الشرطة في إجراء تحقيقات حول الفيلم الوثائقي لقناة الجزيرة ، حيث قال المفتش العام للشرطة تان سري عبد الحميد بادور اليوم إن الشرطة ستستدعي المتورطين في الفيلم الوثائقي لمزيد من الاستجواب.

وبهذا الشأن، طالبت صحيفة Malaysianow الحكومة بإعادة التفكير بطبيعة العلاقة التي تربطها بقطر التي تدعي الصداقة .. .. واصفة الجزيرة بإنها شبكة إعلامية متحيزة تضع إهتمام قطر على كل شيء .

وقالت "من الأفضل أن تفكر ماليزيا في هذا العمل من قطر وأن تعيد التفكير في كيفية التعامل فعليًا مع دولة تدعي أنها صديقة لكنها تطعنها في الظهر".