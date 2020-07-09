شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد فلسطيني بعد إصابته برصاص جيش الاحتلال في رقبته والان نبدء بالتفاصيل

استشهد اليوم مواطن فلسطيني من بلدة كفل حارس شمال محافظة سلفيت بعد إصابته برصاص جيش الاحتلال. وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن الشهيد وصل بحالة حرجة للغاية إلى مستشفى سلفيت الحكومي، بعد إصابته بالرصاص الحي في رقبته.

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