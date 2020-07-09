شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين تسجل 597 إصابة و5 وفيات بكورونا والان نبدء بالتفاصيل
أعلنت وزارة الصحة البحرينية أن الفحوصات التي بلغ عددها 9466 في يوم 9 يوليو 2020، أظهرت تسجيل 597 حالة إصابة جديدة منها 313 حالة لعمالة وافدة، و 281 حالة لمخالطين لحالات مصابة، و 3 حالات قادمة من الخارج، و 5 وفيات.
كما تعافت 447 حالة إضافية ليصل العدد الإجمالي للحالات المتعافية إلى 26520.
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