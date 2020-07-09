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شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب تمدد حالة الطوارئ الصحية والجزائر تشدد إجراءات الحجر والان نبدء بالتفاصيل
أعلنت المغرب تمديد حالة الطوارئ الصحية لمدة شهر آخر، ابتداءً من اليوم وإلى غاية 10 أغسطس القادم، جراء استمرار انتشار جائحة كورونا في البلاد. وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية سعيد أمزازي في تصريح صحفي أن الحكومة المغربية صادقت اليوم على مشروع المرسوم الذي قدمه وزير الداخلية في هذا الصدد، والذي ينص على أن التمديد يشمل كافة أنحاء البلاد للاستمرار في تدابير مواجهة انتشار الجائحة، وضمان نجاعة هذه التدابير.
وقررت الحكومة الجزائرية الدخول في مرحلة جديدة من إجراءات الحجر الصحي، حيث سيتم تطبيقها ابتداء من اليوم، وذلك بعد تسجيل ارتفاع في نسبة الإصابات والوفيات بكورونا خلال الأسبوعين الماضيين.وحسب بيان رئاسة الجمهورية الجزائرية فقد تم "طلب إعادة النظر في استراتيجية الاتصال التي يجب أن تتجاوز مجرد عرض الأرقام الخاصة بالوباء، إلى توعية المواطنين بالأخطار المترتبة على عدم التقيد بقواعد الوقاية".
ودعا الرئيس الجزائري "إلى وضع صيغة لتمكين المرضى من المعالجة في ولاياتهم لتجنب الضغط على مستشفيات الولايات الأخرى".
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